В Харьковской области провели очередную эвакуацию, - глава ОВА

В понедельник, 27 июня, из оккупированных районов Харьковской области вывезли мирных жителей. Всего эвакуировали более 700 мирных людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.