В Харьковской области провели очередную эвакуацию, - глава ОВА
В понедельник, 27 июня, из оккупированных районов Харьковской области вывезли мирных жителей. Всего эвакуировали более 700 мирных людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"Провели очередную эвакуацию с временно оккупированных территорий области. В общей сложности было эвакуировано 783 человека, среди них 218 детей", - рассказал Синегубов.
По его словам, в эвакуации, в частности, принимали участие местные волонтеры.
Напомним, ранее стало известно, что российские военные атаковали поселок Печенеги Харьковской области, через который проезжала эвакуационная колонна.
Также мы писали, что вчера, 26 июня, украинские спасатели провели эвакуацию из Лисичанска Луганской области. Вывезти удалось шестерых людей.
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