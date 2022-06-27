ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области провели очередную эвакуацию, - глава ОВА

Новина українською →
Харьковская область , Понедельник 27 июня 2022 21:24
В Харьковской области провели очередную эвакуацию, - глава ОВА Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 27 июня, из оккупированных районов Харьковской области вывезли мирных жителей. Всего эвакуировали более 700 мирных людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Провели очередную эвакуацию с временно оккупированных территорий области. В общей сложности было эвакуировано 783 человека, среди них 218 детей", - рассказал Синегубов.

По его словам, в эвакуации, в частности, принимали участие местные волонтеры.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные атаковали поселок Печенеги Харьковской области, через который проезжала эвакуационная колонна.

Также мы писали, что вчера, 26 июня, украинские спасатели провели эвакуацию из Лисичанска Луганской области. Вывезти удалось шестерых людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков эвакуация Война России против Украины
NEWS
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться