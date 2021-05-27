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Украина провела испытания новейшего снаряда для "Градов"

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Четверг 27 мая 2021 15:55
Украина провела испытания новейшего снаряда для "Градов" Фото: испытания реактивных снарядов (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области прошли испытания новейшего снаряда для реактивной системы залпового огня "Град". Реактивный снаряд калибра 122 мм имеет наименование "Тайфун-1".

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Сообщается, что пуски прошли с использованием штатной боевой машины БМ-21. Для получения в режиме реального времени телеметрической информации с борта реактивных снарядов во время их полета задействовали наземный мобильный измерительный пункт разработки КБ "Южное".

Производство реактивного снаряда "Тайфун-1" происходило в тесной кооперации этого бюро с Павлоградским механическим заводом и другими предприятиями.

Фото: испытания реактивных снарядов (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось об испытаниях 155-мм самоходной артиллерийской установки "Богдана". Из нее уже произвели более 50 выстрелов. Как известно, САУ "Богдана" выполнена в 155-мм калибре, который является совместимым со снарядами, используемыми вооружением стран НАТО.

Также сообщалось, что на авиазаводе "Антонов" начали сборку транспортного самолета Ан-178 для украинской армии. Уже сделали первый фюзеляж.

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