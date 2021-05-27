Україна провела випробування новітнього снаряда для "Градів"
На полігоні "Широкий Лан" в Миколаївській області пройшли випробування новітнього снаряда для реактивної системи залпового вогню "Град". Реактивний снаряд калібру 122 мм має найменування "Тайфун-1".
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.
Повідомляється, що пуски пройшли з використанням штатної бойової машини БМ-21. Для отримання в режимі реального часу телеметричної інформації з борту реактивних снарядів під час їх польоту задіяли наземний мобільний вимірювальний пункт розробки КБ "Південне".
Виробництво реактивного снаряда "Тайфун-1" відбувалося в тісній кооперації цього бюро з Павлоградським механічним заводом та іншими підприємствами.
Фото: випробування реактивних снарядів (mil.gov.ua)
Нагадаємо, раніше повідомлялося про випробування 155-мм самохідної артилерійської установки " Богдана". З неї вже зробили більше 50 пострілів. Як відомо, САУ "Богдана" виконана в 155-мм калібрі, який є сумісним зі снарядами, що використовується озброєнням країн НАТО.
Також повідомлялося, що на авіазаводі "Антонов" розпочали збірку транспортного літака Ан-178 для української армії. Вже зробили перший фюзеляж.