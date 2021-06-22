Украина проведет учения Sea Breeze с рекордным количеством стран-участниц

Сообщается, что Шестой флот США официально объявил об участии в учениях Sea Breeze 2021, которые начнутся на следующей неделе в черноморском регионе.

Также сообщается, что нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц в истории учений - 32 страны с 6 континентов. В Sea Breeze 2021 примут участие 5 000 военных, 32 корабля, 40 самолетов, а также 18 команд специальных операций и дайвинга.

Отметим, учения пройдут в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях. Его целью является повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих задач по содействию безопасности гражданского судоходства в Черноморском регионе с привлечением морского, воздушного, берегового и водолазного компонентов.