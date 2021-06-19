Кулеба выступил за усиление сотрудничества ВМС стран НАТО и Украины в Черном море

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Румынии Богдан Ауреску провели встречу на полях Анталийского дипломатического форума. Дипломаты обсудили возможность усиления сотрудничества стран НАТО и Украины в Черном море.

Так, Кулеба инициировал обсуждение дальнейших шагов на пути евроатлантической интеграции Украины. Он также предложил оценить возможности усиления сотрудничества военно-морских сил стран-членов НАТО и Украины в бассейне Черного моря.

Стороны также обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, от проведения в ближайшее время двусторонних консультаций по вопросам образования и развития пограничной инфраструктуры до создания новых возможностей в торговле и инвестициях между Украиной и Румынией.