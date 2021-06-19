Кулеба выступил за усиление сотрудничества ВМС стран НАТО и Украины в Черном море
Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Румынии Богдан Ауреску провели встречу на полях Анталийского дипломатического форума. Дипломаты обсудили возможность усиления сотрудничества стран НАТО и Украины в Черном море.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
Так, Кулеба инициировал обсуждение дальнейших шагов на пути евроатлантической интеграции Украины. Он также предложил оценить возможности усиления сотрудничества военно-морских сил стран-членов НАТО и Украины в бассейне Черного моря.
Стороны также обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, от проведения в ближайшее время двусторонних консультаций по вопросам образования и развития пограничной инфраструктуры до создания новых возможностей в торговле и инвестициях между Украиной и Румынией.
Ранее сообщалось, что в пятницу утром, 18 июня, в Одесский порт зашли два корабля НАТО.
Кроме того, недавно военно-морские силы Украины и Королевства Великобритании провели совместные учения PASSEX в акватории Черного моря.