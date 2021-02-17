UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина проведет конкурс для избрания судьи в ЕСПЧ

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 февраля, анонсировал перезапуск конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека. Конкурс проведут по европейским правилам.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Перезапуск конкурса глава государства анонсировал во время встречи с представителями украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по правилам, которые действуют в европейских институциях, и в кратчайшие сроки наше государство в ЕСПЧ будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Напомним, в конце января в ПАСЕ призвали Украину немедленно выполнить решение пленума ЕСПЧ относительно прав адвокатов и иных гарантий, необходимых для осуществления справедливого правосудия.

Кроме того, в январе ЕСПЧ вынес решение в ряде дел по событиям во время Революции Достоинства. Суд заявил о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть протестующих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийУкраинаЕСПЧконкурс
Читайте также
ЕСПЧ требует от России немедленно освободить Навального
Зеленский сменил состав СНБО: кто вошел в совет
Прогноз погоды