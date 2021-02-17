Украина проведет конкурс для избрания судьи в ЕСПЧ
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 февраля, анонсировал перезапуск конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека. Конкурс проведут по европейским правилам.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
Перезапуск конкурса глава государства анонсировал во время встречи с представителями украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
"Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по правилам, которые действуют в европейских институциях, и в кратчайшие сроки наше государство в ЕСПЧ будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
Напомним, в конце января в ПАСЕ призвали Украину немедленно выполнить решение пленума ЕСПЧ относительно прав адвокатов и иных гарантий, необходимых для осуществления справедливого правосудия.
Кроме того, в январе ЕСПЧ вынес решение в ряде дел по событиям во время Революции Достоинства. Суд заявил о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть протестующих.