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Україна проведе конкурс для обрання судді в ЄСПЛ

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 21:53
Україна проведе конкурс для обрання судді в ЄСПЛ Фото: ЄСПЛ (coe.int)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський у середу, 17 лютого, анонсував перезапуск конкурс для обрання судді у Європейський суд з прав людини. Конкурс проведуть за європейськими правилами.

Про це повідомив Офіс президента України.

Перезапуск конкурсу глава держави анонсував під час зустрічі з представниками української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Україна перезапускає конкурс для обрання судді у Європейський суд з прав людини за правилами, які діють у європейських інституціях, і в найкоротші терміни нашу державу в ЄСПЛ представлятиме висококваліфікований суддя з міжнародним досвідом", - цитує Зеленського його прес-служба.

Нагадаємо, наприкінці січня в ПАРЄ закликали Україну негайно виконати рішення пленуму ЄСПЛ щодо прав адвокатів та інших гарантій, необхідних для здійснення справедливого правосуддя.

Крім того, у січні ЄСПЛ виніс рішення у низці справ щодо подій під час Революції Гідності. Суд заявив про численні порушення прав людини та відповідальність держави Україна за смерть протестувальників.

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