Україна проведе конкурс для обрання судді в ЄСПЛ
Президент України Володимир Зеленський у середу, 17 лютого, анонсував перезапуск конкурс для обрання судді у Європейський суд з прав людини. Конкурс проведуть за європейськими правилами.
Перезапуск конкурсу глава держави анонсував під час зустрічі з представниками української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.
"Україна перезапускає конкурс для обрання судді у Європейський суд з прав людини за правилами, які діють у європейських інституціях, і в найкоротші терміни нашу державу в ЄСПЛ представлятиме висококваліфікований суддя з міжнародним досвідом", - цитує Зеленського його прес-служба.
Нагадаємо, наприкінці січня в ПАРЄ закликали Україну негайно виконати рішення пленуму ЄСПЛ щодо прав адвокатів та інших гарантій, необхідних для здійснення справедливого правосуддя.
Крім того, у січні ЄСПЛ виніс рішення у низці справ щодо подій під час Революції Гідності. Суд заявив про численні порушення прав людини та відповідальність держави Україна за смерть протестувальників.