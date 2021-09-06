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Украина проведет боевые стрельбы возле админграницы с Крымом

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Херсонская область, Понедельник 06 сентября 2021 12:55
Украина проведет боевые стрельбы возле админграницы с Крымом Фото: украинская армия проведет очередные учения (mil gov ua)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные силы Украины проведут боевые стрельбы недалеко от административной границы с оккупированным Крымом. Местных жителей просят быть осмотрительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонской ОГА.

Сообщается, что с 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава на испытательный полигона "Ягорлык" в Скадовском районе.

"Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонской области сохранять спокойствие и быть осмотрительными", - говорится в сообщении.

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