ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна проведе бойові стрільби біля адмінкордону з Кримом

Новость на русском →
Херсонська область, Понеділок 06 вересня 2021 12:55
Україна проведе бойові стрільби біля адмінкордону з Кримом Фото: українська армія проведе чергові навчання (mil gov ua)
Автор: РБК-Україна

Збройні сили України проведуть бойові стрільби недалеко від адміністративного кордону з окупованим Кримом. Місцевих жителів просять бути обачними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської ОДА.

Повідомляється, що з 9 по 30 вересня планується переміщення військової техніки та особового складу на випробувальний полігону "Ягорлик" у Скадовському районі.

"Там будуть проходити військові навчання з бойовою стрільбою. Просимо жителів Херсонської області зберігати спокій і бути обачними", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Херсонская область
NEWS
Україна може перейти в жовту зону вже з 13 вересня: МОЗ направило подання Кабміну
Україна може перейти в жовту зону вже з 13 вересня: МОЗ направило подання Кабміну
DAILY
Без гарантій по транзиту. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена щодо енергетики
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без гарантій по транзиту. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена щодо енергетики