Україна проведе бойові стрільби біля адмінкордону з Кримом
Фото: українська армія проведе чергові навчання (mil gov ua)
Збройні сили України проведуть бойові стрільби недалеко від адміністративного кордону з окупованим Кримом. Місцевих жителів просять бути обачними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської ОДА.
Повідомляється, що з 9 по 30 вересня планується переміщення військової техніки та особового складу на випробувальний полігону "Ягорлик" у Скадовському районі.
"Там будуть проходити військові навчання з бойовою стрільбою. Просимо жителів Херсонської області зберігати спокій і бути обачними", - йдеться в повідомленні.