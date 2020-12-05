Украина просит усилить давление на РФ для выполнения Будапештского меморандума

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Украина снова призвала международное сообщество усилить давление на Россию. Москва должна вернуться к выполнению положений Будапештского меморандума.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Подписав Будапештский меморандум, как напомнили в МИД, Россия, Великобритания и США обязались уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины после ее отказа от ядерного оружия.

"Россия дерзко нарушила свои обязательства по меморандуму и базовые принципы международного права, оккупировав часть суверенной территории Украины и развязав вооруженный конфликт на Донбассе", - отметили в ведомстве.

Кроме того, Россия продолжает активно милитаризировать оккупированный Крым, превращая его в мощную военную базу. А потенциальное размещение Россией ядерного оружия на оккупированном полуострове, отметили в МИД, подрывает глобальную систему безопасности и требует адекватной реакции международного сообщества.

"Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ. Россия должна в полной мере соблюдать обязательства по этому документу", - подчеркнули в МИД.

Напомним, в Германии заявляли, что Украине не удастся получить гарантии по Будапештскому меморандуму. Берлин объяснил, что документ является политической декларацией, а не международным договором.

Добавим, вопрос, надо ли Украине на международном уровне обсудить использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, выносили на всенародный опрос президента Владимира Зеленского.