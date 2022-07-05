Украина просит Турцию проверить еще три российских корабля с зерном

Генеральная прокуратура Украины обратилась в министерство юстиции Турции с просьбой провести расследование и предоставить доказательства относительно трех судов, которые, как она подозревает, были причастны к транспортировке зерна, украденного с недавно оккупированных украинских территорий. В частности в Херсонской области.

В письме говорится, что корабли отправились из главного зернового терминала Крыму в Севастополе в апреле и мае и требовали от Анкары получить документы об их груз и прибытия в турецкие порты.

Согласно базе данных судоходства Equasis, все три крупных корабля "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка"принадлежат дочерней компании российской государственной компании, которая находится под санкциями Запада под названием "Объединенная судостроительная корпорация". Российская компания не ответила на запрос о комментарии.

Если будет установлено, что Объединенная судостроительная корпорация транспортировала зерно с недавно оккупированной территории Украины, это дополнит новые доказательства причастности российских государственных структур к экспорту краденых товаров.