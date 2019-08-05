ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна просить США збільшити поставки ракетних комплексів Javelin, - посол

Новини » Політика    05.08.2019 - 13:38
Україна просить США збільшити поставки ракетних комплексів Javelin, - посол
Фото: Вільям Тейлор (usembassy.gov)

Україна хотіла б придбати більше Javelin з оборонною метою

Україна звернулася до США із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, Україна хотіла б придбати більше Javelin з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США.

Нагадаємо, спеціальний представник США в Україні Курт Волкер раніше заявив, що Сполучені Штати Америки відкрили для України можливість придбання оборонного озброєння.

Раніше повідомлялось, що Україна планує закупити у США нову партію Javelin. РБК-Україна писало, що 30 квітня 2018 року стало відомо, що США поставили Javelin Україні. Згідно з домовленостями Україна отримала 210 ракет і відповідні переносні пускові комплекси. До кінця травня відбулися пуски ракетних комплексів Javelin. У ЗСУ заявили, що протитанкові комплекси не будуть використовувати на Донбасі.

Крім того, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Клімпуш-Цинцадзе заявила, що Україна зацікавлена почати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі США, у тому числі, додаткових комплексів летального зброї (Javelin). 

У Пентагоні розкритикували політику Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні Трамп зняв свого кандидата на пост глави розвідки США
Новини України Сполучені Штати Америкиоружие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся