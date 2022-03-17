Украина просит у Японии предоставить спутниковые снимки для отслеживания российских войск, - СМИ

"Это произошло после того, как японские военные заявили, что заметили четыре больших российских десантных корабля, проплывающих неподалеку от ее островов, когда они шли на Запад, возможно, в сторону Европы", - информирует издание.

Указано, что японское правительство и частные компании используют спутники, которые могут делать подробные изображения днем и ночью, а также через облака и другие препятствия в атмосфере передавать данные.

По данным СМИ, правительство Японии тщательно рассмотрит данный вопрос на предмет того, будет ли это политически приемлемым и разрешенным в рамках действующей правовой базы вопросом.

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