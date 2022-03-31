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Украина просит Польшу и страны Балтии закрыть границы с Беларусью и РФ, - посол

Фото: посол Украины в Польше Андрей Дещица (mfa.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина ведет переговоры с Польшей о закрытии границ с Беларусью. Кроме того, Украина просит страны Балтии одновременно закрыть границы с Беларусью и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое посол Украины в Польше Андрей Дещица сделал в эфире национального телемарафона.

Как отметил посол, Украина ведет переговоры с Министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы все же были полностью закрыть границы, даже если решение не будет принято на уровне ЕС.

Дещица сообщил, что Украина также обратилась к Литве, Латвии и Эстонии, "чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с Россией и Беларусью".

"Я думаю, что это решение будет принято. Тогда не придется ждать Европейский союз, и мы заблокируем полностью любые доставки в Россию”, - сказал он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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