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Україна просить Польщу і країни Балтії закрити кордони з Білоруссю і РФ, - посол

Фото: посол України в Польщі Андрій Дещиця (mfa.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна веде переговори з Польщею про закриття кордонів з Білоруссю. Крім того, Україна просить країни Балтії одночасно закрити кордони з Білоруссю і РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку посол України в Польщі Андрій Дещиця зробив в ефірі національного телемарафону.

Як зазначив посол, Україна веде переговори з Міністерством інфраструктури Польщі, з урядом Польщі з метою, щоб все ж були повністю закрити кордони, навіть якщо рішення не буде прийнято на рівні ЄС.

Дещиця повідомив, що Україна також звернулася до Литви, Латвії та Естонії, "щоб одночасно ці країни закрили свої кордони з Росією і Білоруссю".

"Я думаю, що це рішення буде прийнято. Тоді не доведеться чекати Європейський союз, і ми заблокуємо повністю будь - які доставки в Росію", - сказав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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