Украина просит открыть дополнительные базы ОБСЕ на границе с Россией

В частности, Кулеба поблагодарил ее за продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и одобрение ее бюджета.

"Продление мандата СММ особенно важно на фоне обострения ситуации безопасности, которое устроила Россия. Мониторы ОБСЕ, способные все видеть и слышать, сейчас как никогда нужны в Донецкой и Луганской областях", - отметил он

В контексте наращивания Россией войск на границе с Украиной он подчеркнул важность открытия дополнительных передовых патрульных баз ОБСЕ вдоль неконтролируемого участка границы.

"ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ", - добавил Кулеба.

Отметим, до этого главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к украинским границам и наращивает их численность.