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Украина просит открыть дополнительные базы ОБСЕ на границе с Россией

Автор: РБК-Украина

В связи с наращиванием российских войск на границе Украина настаивает на открытии дополнительных патрульных баз Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ). Речь идет о неподконтрольном участке границы на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины по итогам переговоров министра Дмитрия Кулебы с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

В частности, Кулеба поблагодарил ее за продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и одобрение ее бюджета.

"Продление мандата СММ особенно важно на фоне обострения ситуации безопасности, которое устроила Россия. Мониторы ОБСЕ, способные все видеть и слышать, сейчас как никогда нужны в Донецкой и Луганской областях", - отметил он

В контексте наращивания Россией войск на границе с Украиной он подчеркнул важность открытия дополнительных передовых патрульных баз ОБСЕ вдоль неконтролируемого участка границы.

"ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ", - добавил Кулеба.

Отметим, до этого главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к украинским границам и наращивает их численность.

Сегодня в Кремле уже заявили, что перемещение вооруженных сил России не должно беспокоить ее соседей.

При этом украинская разведка отмечает готовность Москвы к эскалации на Донбассе с дальнейшим продвижением вглубь Украины.

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Новости Украины ОБСЕРоссийская ФедерацияДмитрий Кулеба
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