Украина просит ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса

Украина просит Организацию Объединенных Наций (ООН) провести экспертизу ущерба экологии Донбасса. С начала оккупации его части на этих территориях назревает экологическая катастрофа.

Об этом на дебатах в Генеральной ассамблее ООН заявил постпред Украины Сергей Кислица.

"В результате радиация уже загрязняет поверхностные грунтовые воды. Мы призываем ООН провести экспертизу экологического ущерба на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - добавил он.

Кислица напомнил, что в 2018 году оккупационные власти прекратили откачку воды их шахты "Юнком", где советское правительство провело ядерный взрыв.

Напомним, ранее Кислица на дебатах в Генассамблее ООН пожаловался на то, что Россия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе не хочет дорабатывать уже согласованные решения.

До этого вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что ОРДЛО находятся на грани экологической катастрофы международного масштаба.