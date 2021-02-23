Україна просить ООН провести експертизу шкоди екології Донбасу

Україна просить Організацію Об'єднаних Націй (ООН) провести експертизу шкоди екології Донбасу. З початку окупації його частини на цих територіях назріває екологічна катастрофа.
Про це на дебатах Генеральної асамблеї ООН заявив постпред України Сергій Кислиця.
Кислиця нагадав, що в 2018 році окупаційна влада припинила відкачування води з шахти "Юнком", де радянський уряд провів ядерний вибух.
"В результаті радіація вже забруднює поверхневі ґрунтові води. Ми закликаємо ООН провести експертизу екологічної шкоди на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей", - додав він.
Нагадаємо, раніше Кислиця на дебатах у Генасамблеї ООН поскаржився на те, що Росія в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі не хоче допрацьовувати вже погоджені рішення.
До цього віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що ОРДЛО знаходяться на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу.