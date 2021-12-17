Украина просит Германию пересмотреть решение по сертификации "Северного потока-2"

"Оператор ГТС Украины" направил Министерству экономики и охраны Германии просьбу пересмотреть решение по сертификации оператора "Северного потока-2". В компании отметили, что аргументы украинской стороны могут быть восприняты как новые обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона .

По его словам, компания обратилась в Федеральное министерство экономики и охраны климата Германии с просьбой пересмотреть решение о влиянии сертификации оператора "Северный поток-2" на безопасность поставок газа в Европу.

"Мы считаем, что наши аргументы могут восприниматься как новые обстоятельства, способные повлиять на позицию министерства", - добавил Макогон.