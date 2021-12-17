Україна просить Німеччину переглянути рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2"

"Оператор ГТС України "направив Міністерству економіки та охорони Німеччини прохання переглянути рішення щодо сертифікації оператора "Північного потоку-2". У компанії зазначили, що аргументи української сторони можуть бути сприйняті як нові обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона .

За його словами, компанія звернулася до Федерального міністерства економіки та охорони клімату Німеччини з проханням переглянути рішення про вплив сертифікації оператора "Північний потік-2" на безпеку постачання газу в Європу.

"Ми вважаємо, що наші аргументи можуть сприйматися як нові обставини, здатні вплинути на позицію Міністерства", - додав Макогон.