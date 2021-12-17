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Україна просить Німеччину переглянути рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2"

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 15:58
Україна просить Німеччину переглянути рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" Фото: Сергій Макогон, голова оператора ГТС України (facebook.com/mcfire76)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Оператор ГТС України "направив Міністерству економіки та охорони Німеччини прохання переглянути рішення щодо сертифікації оператора "Північного потоку-2". У компанії зазначили, що аргументи української сторони можуть бути сприйняті як нові обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона.

За його словами, компанія звернулася до Федерального міністерства економіки та охорони клімату Німеччини з проханням переглянути рішення про вплив сертифікації оператора "Північний потік-2" на безпеку постачання газу в Європу.

"Ми вважаємо, що наші аргументи можуть сприйматися як нові обставини, здатні вплинути на позицію Міністерства", - додав Макогон.

Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, почалося заповнення другої нитки "Північного потоку-2".

Як повідомило джерело РБК-Україна, сценарій з достроковим запуском "Північного потоку-2" не вдасться реалізувати. Сертифікація газопроводу може затягнутися до осені наступного року.

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