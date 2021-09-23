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Украина также просила боевиков отдать останки военного, но получила отказ, - Гармаш

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Украина, Четверг 23 сентября 2021 20:42
Украина также просила боевиков отдать останки военного, но получила отказ, - Гармаш Фото: Сергей Гармаш, член делегации Украины в ТКГ (facebook.com/sergiy.garmash)
Автор: Дмитрий Левицкий

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш раскрыл подробности сегодняшней выдачи оккупантам останков погибшего на Донбассе боевика. Оказывается, украинская сторона также просила отдать остатки военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гармаша в Facebook.

По словам Гармаша, оккупанты попросили отдать остатки боевика его матери, которая находится на последней стадии онкологии и "хочет умереть, похоронив сына".

"И мы пообещали проработать этот вопрос, попросив взамен останки другого сына, другой матери, живущей по "эту сторону". Не буду называть его имя, чтобы не травмировать родных. Однако, в итоге, не сразу, через несколько дней, но на нашу "добрую волю" нам ответили отказом", - рассказал он.

Как отметил Гармаш, у украинской стороны был выбор: тоже отказать или дать матери похоронить сына.

"Мы отдали. Мы не должны и не будем уподобляться нелюдям, которые удерживают в заложниках на оккупированной территории не только живых, но и мертвых", - отметил представитель украинской делегации.

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