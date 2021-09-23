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Жест доброй воли. Украина передала в ОРДЛО останки погибшего боевика

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Донбасс, Четверг 23 сентября 2021 15:51
Жест доброй воли. Украина передала в ОРДЛО останки погибшего боевика Фото: передача останков на Донбассе (t.me/UkrdelegationTCG)
Автор: Илона Свиридова

Украинская сторона передала в отдельные районы Донецкой и Луганской областей останки погибшего на Донбассе боевика Анатолия Мялкина. До 2014 года он проживал в Донецке, останки передали его матери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации в ТКГ.

Сообщается, что сегодня в качестве инициативы доброй воли и в рамках деятельности Гуманитарного подгруппы ТКГ украинская сторона передала останки мужчины, погибшего в ходе конфликта, - Анатолия Мялкина, который пропал без вести в июне 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

"Останки переданы его матери", - говорится в сообщении.

Согласно данным сайта "Миротворец", Анатолий Мялкин является уроженцем Николаевской области, но проживал в Донецке. В 2014 году принимал участие в боях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований.

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