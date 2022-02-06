Украина проиграла Испании матч за "бронзу" футзального Евро

Первый опасная возможность возникла на 7-й минуте. Это Абакшин с убойной позиции нанес удар, но испанский кипер сумел парировать мяч. Добивание же заблокировал защитник.

Испания ответила сразу голом. Через четыре минуты после момента Абакшина пиренец Мельядо нанес мощный выстрел в девятку – у Ципуна шансов не было.

Дальше удвоить преимущество испанцев мог Эрреро. Однако его удар с собственной половины на себя приняла стойка.

На 17-й минуте сборная Украины сравняла счет. Удачно в отборе отыграл Корсун, а Игорь Чернявский подхватил мяч и точно пробил в ближний угол – 1:1!

Счастье "сине-желтых", однако, было недолгим. Фактически в ответной атаке украинская оборона упустила Солано, который снова вывел испанцев вперед.

На второй тайм Украина вышла с настроем отыграться. Со старта, а затем еще несколько раз по ходу 20-минутки команда Александра Косенко играла с пятью полевыми.

Но действительно, голевых моментов у украинцев было немного. Стопроцентный только один – Лебедь мощно приложился, а вратарь испанцев только чудом отразил мяч.

Зато в обороне из-за обнаженных тылов украинцы постоянно вынуждены были играть самоотверженно, чтобы не пропустить больше. В конце концов, давление испанцев дало свои плоды еще дважды. Голами отличились Бовис и Адольфо.

Финальный штурм украинцев счет на табло не изменил. Испанцы на классе одержали уверенную победу и забрали бронзовые награды Евро-2022.