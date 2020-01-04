Украина продолжит производить "шампанское" и "коньяк"

В Украине продолжат производить и реализовывать так называемые "коньяки" и "шампанское" до 2026 года. Об этом сообщается на странице корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" в Facebook.

Как отметили в корпорации, украинские предприятия также продолжат экспортировать эту продукцию третьи страны

В "Укрвинпроме" напомнили, что винодельческая отрасль страны сегодня работает в условиях переходного периода, определенного статьей 208 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об использовании географических указаний ЕС.

"Для определенного перечня названий винодельческой продукции, в том числе (в частности) для названий "шампанское" и "коньяк" - это 10-летний переходный период, который действует до 1 января 2026 года. Итак, это неизменная в течение ближайших лет юридическая ситуация", - сообщили в концерне.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что одна из задач, которая стоит перед украинским правительством - обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно состояться в 2021 году.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в июне 2019 года поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС выросла до исторического максимума.