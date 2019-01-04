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Україна продовжить перевезення вантажів НАТО літаками "Руслан"

Новини » Транспорт    04.01.2019 - 15:24
Україна продовжить перевезення вантажів НАТО літаками "Руслан"
Фото: Руслан (facebook.com/sdelanoVukraine)

"Антонов" надає для програми два літаки Ан-124-100 на постійній основі

Літаки парку авіакомпанії "Авіалінії Антонова", авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов", продовжать виконання стратегічних авіаперевезень для країн НАТО і ЄС в рамках програми SALIS (Strategic Airlift Interim Solution). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби ДП "Антонов" у Facebook.

Як зазначили в прес-службі, відповідний контракт укладено на чергові три роки -до 31 грудня 2021 року.

"Відповідно до контрактних зобов’язань, починаючи з 1 січня 2019 року, ДП "Антонов" надає два літаки Ан-124-100 на постійній основі для виконання авіаперевезень в інтересах учасників програми SALIS", - йдеться в повідомленні.

Україна продовжить перевезення вантажів НАТО літаками &quot;Руслан&quot;

"Авiалiнiї Антонова" - провідний світовий оператор важкого транспортного Ан-124-100 "Руслан" вантажопiдйомнiстю 150 т. Iз 2006 року забезпечує надання послуг у рамках програми SALIS.

У 2018 році Служба безпеки України (СБУ) підписала меморандум з державним авіаційним підприємством "Антонов". Обмін технологічними даними здійснюватиметься з використанням платформи MISP-UA (MalwareInformationSharingPlatform). Це дозволить спецслужбі ефективно реагувати на кібератаки високого ступеня складності.

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