СБУ підписала меморандум з "Антоновим" щодо обміну даними про кібератаки

СБУ для протидії кібератакам використовує платформу, що відповідає міжнародним стандартам ЄС та НАТО

Служба безпеки України (СБУ) підписала меморандум з державним авіаційним підприємством "Антонов". Документом передбачається обмін даними у випадку кібератак, передає прес-центр СБУ.

Зазначається, що обмін технологічними даними здійснюватиметься з використанням платформи MISP-UA (MalwareInformationSharingPlatform). Це дозволить спецслужбі ефективно реагувати на кібератаки високого ступеня складності.

Також в СБУ повідомили, що на базі платформи з відкритим програмним кодом MISP створено систему збору і обробки інформації щодо інцидентів кібернетичної безпеки та обміну технічними даними. Можливі кібератаки тепер можуть відслідковуватись в режимі реального часу.

"Ця платформа широко використовується в усьому світі, відповідає міжнародним стандартам ЄС та НАТО", - додали в спецслужбі.

Нагадаємо, нещодавно президент Петро Порошенко в ході саміту Україна-ЄС заявив, що Україна і Європейський союз будуть співпрацювати для протидії загрозам втручання у вибори.