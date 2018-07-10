СБУ підписала меморандум з "Антоновим" щодо обміну даними про кібератаки

Новини Суспільство 10.07.2018 - 23:35
Фото: "Антонов" (РБК-Україна)
Фото: "Антонов" (РБК-Україна)

СБУ для протидії кібератакам використовує платформу, що відповідає міжнародним стандартам ЄС та НАТО

Служба безпеки України (СБУ) підписала меморандум з державним авіаційним підприємством "Антонов". Документом передбачається обмін даними у випадку кібератак, передає прес-центр СБУ.

Зазначається, що обмін технологічними даними здійснюватиметься з використанням платформи MISP-UA (MalwareInformationSharingPlatform). Це дозволить спецслужбі ефективно реагувати на кібератаки високого ступеня складності.

Також в СБУ повідомили, що на базі платформи з відкритим програмним кодом MISP створено систему збору і обробки інформації щодо інцидентів кібернетичної безпеки та обміну технічними даними. Можливі кібератаки тепер можуть відслідковуватись в режимі реального часу.

"Ця платформа широко використовується в усьому світі, відповідає міжнародним стандартам ЄС та НАТО", - додали в спецслужбі.

СБУ підписала меморандум з &quot;Антоновим&quot; щодо обміну даними про кібератаки

Нагадаємо, нещодавно президент Петро Порошенко в ході саміту Україна-ЄС заявив, що Україна і Європейський союз будуть співпрацювати для протидії загрозам втручання у вибори.

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