Украина продлила военное положение с 26 марта еще на 30 дней

Верховная рада Украины поддержала закон о продлении военного положения. Срок нынешнего должен был закончиться 26 марта, но его продлили еще на 30 суток.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Отметим, срок действия военного положения истекал в 05:30 26 марта 2022 года. Накануне президент Владимир Зеленский обратился к Раде с просьбой утвердить его указ о продлении данного режима еще на 30 дней.

Как влияет военное положение на жизнь украинцев

Согласно закону о военном положении, на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.