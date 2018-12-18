Україна продовжила мита на імпорт товарів з Росії

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Мита на ввезення російських товарів продовжили ще на один рік

Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня ще на один рік продовжив мита на імпорт товарів з Росії. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

На засіданні уряд схвалив зміни до постанови від 30 грудня 2015 року № 1146, згідно з якими дія мита на ввіз товарів з Росії продовжується до 31 грудня 2019 року.

Передбачається, що продовження мит буде сприяти економічній протидії Російської Федерації, забезпеченню захисту національних інтересів, безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, влітку повідомлялося, що Україна оскаржила рішення Світової організації торгівлі у справі про мита на мінеральні добрива на користь Російської Федерації.

20 липня суд СОТ ухвалив рішення на користь РФ по справі про нітрат амонію. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України уточнили, що група експертів задовольнила лише частину вимог РФ щодо окремих елементів процедури антидемпінгового розслідування.