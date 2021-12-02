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Украина продлила льготную пошлину на импорт товаров из РФ

Автор: Александр Мороз

Кабинет министров Украины еще на год продлил льготную пошлину на импорт товаров из Российской Федерации. Она будет действовать до конца 2022 года.

Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.

В частности, применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего содействия ВТО) продлевается до 31 декабря 2022 года. Они распространяются на импорт продуктов, страной происхождения которых является РФ.

В пояснительной записке говорится, что Россия с 1 января 2026 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ по отношению к Украине, в связи с чем к товарам украинского происхождения применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Со стороны РФ также применяются другие торговые запреты и ограничения в отношении украинских товаров.

Напомним, ранее в Украине установили льготные пошлина на импорт пряжи, волокна, нити, тканей, фетра, войлока, шпагата и канатов.

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Кабинет Министров УкраиныРоссийская Федерация