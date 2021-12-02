Україна продовжила максимальне мито на імпорт товарів з РФ

Кабінет міністрів України ще на рік продовжив максимальне мито на імпорт товарів з Російської Федерації. Воно діятиме до кінця 2022 року.

Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання уряду .

Зокрема, застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених митним тарифом України (піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ) продовжується до 31 грудня 2022 року. Вони поширюються на імпорт продуктів, країною походження яких є РФ.

У пояснювальній записці йдеться, що Росія з 1 січня 2026 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД по відношенню до України, у зв'язку з чим до товарів українського походження застосовується ввізне мито в розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС. З боку РФ також застосовуються інші торгові заборони та обмеження щодо українських товарів.

Зазначимо, у рамках Зони вільної торгівлі СНД між Україною та Росією були нульові мита. Але після того, як Москва їх скасувала, Київ запровадив мита, передбачені СОТ. Вони називаються пільговими, але максимально можливими для партнерів у рамках СОТ.