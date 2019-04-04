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Україна закликає ОБСЄ активніше фіксувати порушення РФ Мінських угод

Новини » Політика    04.04.2019 - 20:35
Україна закликає ОБСЄ активніше фіксувати порушення РФ Мінських угод
Фото: Ігор Прокопчук (Уніан)

Україна в ОБСЄ заявила, що Росія продовжує підживлювати конфлікт на Донбасі, постачаючи зброю та боєприпаси

Встановлення тривалого режиму припинення вогню та реалізація інших безпекових положень мають залишатися в центрі уваги Тристоронньої контактної групи (ТКГ) попри заперечення Росією своєї відповідальності щодо порушення Мінських угод. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Прокопчук додав, що досягнення постійного моніторингу та перевірок ОБСЄ на українсько-російському державному кордоні, поруч з встановленням зони безпеки в прикордонних районах, "залишається важливим, оскільки Росія продовжує підживлювати конфлікт, постачаючи зброю, боєприпаси та живу силу на окуповані райони Донбасу".

"Діяльність Тристоронньої контактної групи, в якій представники ОБСЄ забезпечують прогрес у припиненні російсько-українського конфлікту на Донбасі згідно з Мінськими домовленостями, має і надалі бути спрямованою на виведення російських збройних формувань та зброї з окупованих територій Донбасу та роззброєння незаконних збройних груп", - заявив український дипломат.

Також під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні виступили представники ЄС з заявою щодо засудження атаки РФ поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. ЄС закликав звільнити захоплених моряків.

Нагадаємо, 4 квітня в НАТО узгодили пакет заходів, спрямованих на стримування загроз, які походять від Росії в Чорноморському регіоні.

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