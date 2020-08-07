Украина призвала усилить давление на Россию для прекращения агрессии в Грузии

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Украина призвала Россию прекратить оккупацию территорий Грузии

Украина призывает международное сообщество усилить давление и санкционный режим против Российской Федерации для прекращения российской агрессии в Грузии и деоккупации грузинских территорий. Россия должна прекратить вооруженную агрессию, вывести свои войска с оккупированной территории и разрешить доступ международных организаций.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины к годовщине начала российской агрессии против Грузии в 2008 году.

"Продолжающаяся "бордеризация" оккупированных грузинских территорий, системные задержания и похищения граждан Грузии на линии оккупации, ограничения их фундаментальных прав и свобод, чрезвычайно сложная гуманитарная и ситуация безопасности - вот основные "достижения" двенадцатилетней российской оккупации Абхазии и Южной Осетии", - отметили в МИД.

В ведомстве отметили, что Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах.

Как известно, 7 августа 2008 началась российско-грузинская война, следствием которой стала оккупация Россией двух грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии. Российские войска вторглись в Грузию якобы с целью поддержки сепаратистских сил. Боевые действия продолжались до 12 августа 2008 года.

Напомним, в июле на административной границе с Южной Осетией российско-оккупационные силы ранили и задержали гражданина Грузии; оккупанты утверждают, что грузин стрелял из ружья в сторону осетинских пограничников.