ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина призвала страны Евросоюза разорвать торговые связи с Россией

Новина українською →
Четверг 17 марта 2022 12:41
Украина призвала страны Евросоюза разорвать торговые связи с Россией Фото: Украина призвала страны Евросоюза разорвать торговые связи с Россией (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Украина обратилась к странам Европейского Союза с призывом принять системные решения, которые заблокируют торговлю с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

"Почти сразу после полномасштабного вторжения, ЕС, а также Великобритания, США, Канада и другие демократические страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Однако понятно, что одно дело - отказаться от пассажиропотока, но совсем другое - от торговли", - отметил он.

Так, сейчас Украина призывает страны-партнеры принять два решения: закрыть все порты для русских, а также связанных с ней компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.

По словам Кубракова, Еврокомиссия и большинство стран ЕС склоняется к принятию этих решений, однако есть ряд стран, которые не готовы идти на подобные шаги. Так, например, основной аргумент руководства Германии заключается в том, что Россия поставляет в страну продукты и уголь.

"Я на постоянном контакте со своим коллегой министром транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькером Виссингом. Рассказывал ему, как в очень тяжелых условиях Украине удалось успешно перестроить логистику поставок угля - в частности, закупая его у стран Латинской Америки, Азии, Африки. Это не критическая проблема, которую нельзя было бы решить. Особенно для первой экономики Европы. И я чувствую, что прогресс есть, наши аргумента слышат", - рассказал глава Мининфраструктуры.

Он выразил надежду, что здравая логика победит сомнения руководства Германии.

"Я задаю своим коллегам вопрос: подорожание продукции, фактически, в пределах погрешности или торговля с убийцами мирных людей - что может выбрать современная европейская страна? Сейчас молчание в ответ на этот вопрос остается на совести руководства некоторых стран", - написал Кубраков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете