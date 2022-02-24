Украина призвала мир немедленно отреагировать на нападение России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир немедленно отреагировать на нападение России. Глава МИД подчеркнул, что нужно срочно ввести разрушительные санкции против Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.
"Мир должен действовать немедленно. На карту поставлено будущее Европы и мира", - написал глава МИД.
Кулеба добавил, что за агрессию в отношении Украины против России нужно сделать следующее:
Напомним, ранним утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции против Украины.
Отметим, после этого в ряде украинских городов, включая Киев и Харьков прогремели мощные взрывы.