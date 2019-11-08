Украина призвала Европарламент остановить "Северный поток-2"

Украина призывает Европейский парламент остановить попытки Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы Европейского союза. Об этом сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в Twitter.

По словам Точицкого, намерение Германии исключить трубопровод "Северный поток-2" из газовой директивы является нарушением законодательства Евросоюза, а также это поощряет Россию нарушать обязательства.

"Призвал защитить верховенство права, энергетическую безопасность Европы и остановить "Северный поток-2". Намерение исключить "Северный поток-2" из 3-го энергетического пакета нарушает законодательство ЕС, солидарность и поощряет Россию отвергать правила, заниматься шантажом и нарушать обязательства", - подчеркнул посол.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия хочет смягчить газовую директиву Евросоюза относительно трубопровода "Северный поток-2". Однако во время голосования немецкий Бундестаг не смог принять нужный законопроект. Смягчение директивы поддержали 133 депутатов из 355 необходимых.

Кроме того, в украинском правительстве заявили, что Украина, Польша, а также страны Балтии, несмотря на действия Германии, найдут способы заблокировать строительство "Северного потока-2".