Украина призвала Египет закрыть порты для судов, заходивших в оккупированный Крым

Фото: египетский порт (sunshine.co)

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко провел встречу с министром инвестиций и международного сотрудничества Египта доктором Сахар Наср

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ходе двусторонней встречи с министром инвестиций и международного сотрудничества Египта доктором Сахар Наср призвал власти Египта закрыть свои порты для судов, которые выполняют незаконные загрузки в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Розенко.

"Вы знаете, что Украина сейчас переживает непростое время, связанное с агрессией, которую развязала Россия против нашего государства. В этой нелегкой борьбе за независимость и территориальную целостность нам очень важна и поддержка африканского континента и Египта в частности. Поэтому от имени украинской стороны, я обращаюсь к властям Египта с призывом ограничить доступ и воздержаться от предоставления разрешений на заход в египетские порты судов под флагами третьих государств, которые выполняют незаконные загрузки в Крыму", - сказал он.

Кроме того, в ходе встречи стороны также обсудили вопросы активизации двусторонних контактов и расширения сотрудничества во всех сферах.

Напомним, ранее сообщалось, Европарламент предлагает назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса.