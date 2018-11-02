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Украина призвала Египет закрыть порты для судов, заходивших в оккупированный Крым

Новости » Политика    02.11.2018 - 13:47
Фото: египетский порт (sunshine.co)
Фото: египетский порт (sunshine.co)

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко провел встречу с министром инвестиций и международного сотрудничества Египта доктором Сахар Наср

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ходе двусторонней встречи с министром инвестиций и международного сотрудничества Египта доктором Сахар Наср призвал власти Египта закрыть свои порты для судов, которые выполняют незаконные загрузки в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Розенко.

"Вы знаете, что Украина сейчас переживает непростое время, связанное с агрессией, которую развязала Россия против нашего государства. В этой нелегкой борьбе за независимость и территориальную целостность нам очень важна и поддержка африканского континента и Египта в частности. Поэтому от имени украинской стороны, я обращаюсь к властям Египта с призывом ограничить доступ и воздержаться от предоставления разрешений на заход в египетские порты судов под флагами третьих государств, которые выполняют незаконные загрузки в Крыму", - сказал он.

Кроме того, в ходе встречи стороны также обсудили вопросы активизации двусторонних контактов и расширения сотрудничества во всех сферах.

Напомним, ранее сообщалось, Европарламент предлагает назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса. 

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