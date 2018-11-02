Україна закликала Єгипет закрити порти для суден, що заходили в окупований Крим

Фото: єгипетський порт (sunshine.co)

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко провів зустріч з міністром інвестицій та міжнародного співробітництва Єгипту доктором Цукор Наср

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ході двосторонньої зустрічі з міністром інвестицій та міжнародного співробітництва Єгипту доктором Цукор Наср закликав владу Єгипту закрити свої порти для суден, які виконують незаконні завантаження в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Розенко.

"Ви знаєте, що Україна зараз переживає непростий час, пов'язаний із агресією, яку розв’язала Росія проти нашої держави. У цій нелегкій боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нам дуже важлива і підтримка африканського континенту, і Єгипту зокрема. Тому від імені української сторони, я звертаюся до влади Єгипту із закликом обмежити доступ та утриматися від надання дозволів на заходження в єгипетські порти суден під прапорами третіх держав, які виконують незаконне завантаження в Криму", - сказав він.

Крім того, в ході зустрічі сторони також обговорили питання активізації двосторонніх контактів та розширення співпраці у всіх сферах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Європарламент пропонує призначити спеціального представника ЄС з питань Криму і Донбасу.