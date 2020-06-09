Украина отправила военных для миротворческой миссии в Косово

Фото: солдаты (УНИАН)

Все военнослужащие находились на обсервации перед отъездом

Из Украины отправили военный контингент для участия в миротворческой миссии в Республике Косово. Впервые перед отправлением военные проходили обсервацию.

Об этом сообщает информационное агентство Минобороны "Армия.inform".

Отмечается, что в состав миротворческой миссии вошли 40 военнослужащих. Все они находились две недели на обсервации в военном санатории в Трускавце (Львовская область).

В медцентре сообщили, что принимают военных на обсервацию уже в четвертый раз. Однако впервые это происходит перед отправлением за границу. Всем военным провели ПЦР-тесты дважды - в начале и в конце обсервации.

Фото: контингент миротворцев во время обсервации (armyinform.com.ru)

Отметим, в Республике Косово (частично признана независимой странами ООН) действует самостоятельное украинское подразделение "Национальный контингент в Косово", который работает как миротворческая миссия. По данным Специального миротворческого центра, за все время на миротворческой службе побывало около 1300 украинских военных, из них пятеро погибли, 26 получили ранения.

Военные миссии миротворцев в Косово занимаются разминированием территорий, охраной границы. Миротворческие миссии в этой республике начали действовать после завершения войны в Косово в 1999 году.

Напомним, через двадцать лет после окончания войны между Сербией и Косово заговорили об открытии воздушного сообщения, которое хочет запустить немецкая авиакомпания Lufthansa.

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Автор: Виталия Мазур