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Украина привлечет кредит на 250 млн евро

Киев, Вторник 18 августа 2020 13:17
Украина привлечет кредит на 250 млн евро
Фото: доллары и евро (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Дефицит госбюджета профинансируют кредитом под 6-7% годовых в валюте

Кабинет министров принял решение о привлечении кредитов на общую сумму до 250 млн евро по договорам между Украиной и Cargill Financial Services International, Inc. Государственные внешние заимствования осуществляются в 2020 году в пределах, предусмотренных законом о госбюджете.

Соответствующее постановление от 17 августа 2020 года № 717 обнародована на Правительственном портале.

Согласно утвержденным условиям, на сумму кредитов начисляется:

  • процентный доход по ставке 5,95% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств;
  • процентный доход по ставке 6,85% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через пять лет после даты получения кредитных средств.

Процентный доход выплачивается ежеквартально. Окончательное погашение кредитов осуществляется через три года и через пять лет после даты получения кредитных средств согласно условиям соответствующих кредитных договоров.

Как сообщало РБК-Украина, Минфин разместил выпуск евробондов на 2 млрд долларов с погашением в 2033 году с доходностью 7,25% годовых.

Напомним, на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в июле 2020 года было направлено 1500,3 млн долларов, что меньше, чем валютные поступления.

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