Україна залучить кредит на 250 млн євро

Фото: долари і євро (прес-служба НБУ)

Дефіцит держбюджету профінансують кредитом під 6-7% річних у валюті

Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення кредитів на загальну суму до 250 млн євро відповідно до договорів між Україною та Cargill Financial Services International, Inc. Державні зовнішні запозичення здійснюються у 2020 році в межах, передбачених законом про держбюджет.

Відповідна постанова від 17 серпня 2020 року № 717 оприлюднена на Урядовому порталі.

Згідно з затвердженими умовами, на суму кредитів нараховується:

відсотковий дохід за ставкою 5,95% річних за кредитними договорами з терміном погашення через три роки після дати отримання кредитних коштів;

відсотковий дохід за ставкою 6,85% річних за кредитними договорами з терміном погашення через п’ять років після дати отримання кредитних коштів.

Відсотковий дохід сплачується щокварталу. Остаточне погашення кредитів здійснюється через три роки та через п’ять років після дати отримання кредитних коштів згідно з умовами відповідних кредитних договорів.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін розмістив випуск євробондів на 2 млрд доларів з погашенням у 2033 році з дохідністю 7,25% річних.

Нагадаємо, на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у липні 2020 року було спрямовано 1500,3 млн доларів, що менше, ніж валютні надходження.