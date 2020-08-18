Україна залучить кредит на 250 млн євро

Дефіцит держбюджету профінансують кредитом під 6-7% річних у валюті
Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення кредитів на загальну суму до 250 млн євро відповідно до договорів між Україною та Cargill Financial Services International, Inc. Державні зовнішні запозичення здійснюються у 2020 році в межах, передбачених законом про держбюджет.
Відповідна постанова від 17 серпня 2020 року № 717 оприлюднена на Урядовому порталі.
Згідно з затвердженими умовами, на суму кредитів нараховується:
Відсотковий дохід сплачується щокварталу. Остаточне погашення кредитів здійснюється через три роки та через п’ять років після дати отримання кредитних коштів згідно з умовами відповідних кредитних договорів.
Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін розмістив випуск євробондів на 2 млрд доларів з погашенням у 2033 році з дохідністю 7,25% річних.
Нагадаємо, на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у липні 2020 року було спрямовано 1500,3 млн доларів, що менше, ніж валютні надходження.