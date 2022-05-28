UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина может привлечь 35-40 млрд евро на развитие "зеленой" энергетики до 2030, - ДТЭК

Фото: Украина может привлечь 35-40 млрд евро на развитие "зеленой" энергетики до 2030 (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Украина может привлечь около 35-40 млрд евро частных инвестиций для реализации программы увеличения мощности возобновляемых источников энергии до 30 ГВт до 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко для Bloomberg.

"Когда мы говорим об этой инициативе 30 ГВт до 2030 года, речь идет не только о строительстве солнечных- и ветроэлектростанций - это также большие инвестиции в системы передачи, в системы хранения энергии. Это, в том числе строительство мощностей по производству зеленого водорода. Согласно нашим оценкам, это будет стоять от 35-40 млрд евро. Но мы говорим о частном капитале", - сообщил глава ДТЭК.

Он отметил, что глобальные энергетические компании проявляют большой интерес к проекту, но для реализации программы нужна также поддержка от западных правительств и международных институций.

"Мы видим огромный интерес от глобальных международных компаний поучаствовать в этом плане и что нам надо - это политические гарантии от наших иностранных партнеров - правительств и институций. Я верю, что частный капитал готов прийти в Украину, но нужны гарантии политических рисков", - сообщил Тимченко.

Напомним, во время Всемирного экономического формула в Давосе ДТЭК презентовал программу 30 до 2030, предусматривающую увеличение мощностей возобновляемой энергетики в Украине с текущих 9 ГВт до 30 ГВт до 2030 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК