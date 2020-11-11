Украина приветствует перемирие в Карабахе и поддерживает целостность Азербайджана

Украина поприветствовала прекращение огня между Азербайджаном и Арменией в зоне нагорно-карабахского конфликта. Также Украина выступала с поддержкой территориальной целостности Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что следующим шагом после прекращения огня должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона. Также должны быть продолжены международные усилия для достижения полного урегулирования конфликта.

При этом Киев выступил с поддержкой Баку.

"Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в международно признанных границах. Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", - добавили в МИД.

Напомним, главы Армении, Азербайджана и России в ночь с понедельника на вторник подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Позже премьер Армении Никол Пашинян объяснил, что был вынужден подписать мирное соглашение, чтобы избежать военного коллапса.

Согласно договоренностям, в зоне конфликта в Нагорном Карабахе будут размещены на пять лет российские миротворцы. При этом комплекс мер по Карабаху может быть продлен еще такой же срок.