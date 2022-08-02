Украина присоединится к SEPA, - НБУ

НБУ активно работает над присоединением Украины к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA. Этому способствует статус кандидата на членство в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального банка Украины.

Следовательно, был начат важный этап сотрудничества с Европейским платежным советом, который координирует деятельность SEPA.

"Мы благодарны Европейской платежной рады за готовность поддержать Национальный банк Украины на пути к углубленной интеграции украинского и европейского платежных рынков и присоединения Украины к SEPA", - отметил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Он добавил, что Украина продолжит диалог и экспертные обсуждения, чтобы совместно определить критерии процесса присоединения, разработать дорожную карту и пошаговый план скорой интеграции.

Новые возможности украинской экономики

Присоединение к SEPA станет знаковым событием для евроинтеграции Украины и предоставит новые возможности украинской экономике. Это, в частности, будет способствовать: