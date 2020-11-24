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Украина присоединилась к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз согласовал присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля. Украина продолжает работать над тем, чтобы подписать соглашение об открытом небе с ЕС уже в начале 2021 года.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Как пояснил министр, соглашение позволит наказывать авиакомпании за отказ рассчитываться с Украэрорухом за аэронавигационные сборы. В отношении этих компаний будут вводиться санкции, а также они не смогут пользоваться авиапространством в странах-членах Евроконтроля.

"А Евроконтроль свою очередь выступает налоговым агентом и гарантом уплаты взносов", - добавил он.

Кроме того, присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля предусматривает:

  • введение единого для всех авиакомпаний принципа расчетов за аэронавигационное обслуживание;
  • утверждение 2-х отдельных ставок маршрутных сборов, что дает новые возможности привлекать дополнительный трафик над Черным морем;
  • внедрение обязательных прозрачных ежегодных консультаций с авиакомпаниями в рамках Расширенного комитета Евроконтроля.

"Украина шла к этому долгих 16 лет", - отметил Криклий.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что подписание соглашения о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом планируется в 2021 году.

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