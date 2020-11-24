Украина присоединилась к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля

Европейский союз согласовал присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля. Украина продолжает работать над тем, чтобы подписать соглашение об открытом небе с ЕС уже в начале 2021 года.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
Как пояснил министр, соглашение позволит наказывать авиакомпании за отказ рассчитываться с Украэрорухом за аэронавигационные сборы. В отношении этих компаний будут вводиться санкции, а также они не смогут пользоваться авиапространством в странах-членах Евроконтроля.
"А Евроконтроль свою очередь выступает налоговым агентом и гарантом уплаты взносов", - добавил он.
Кроме того, присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля предусматривает:
"Украина шла к этому долгих 16 лет", - отметил Криклий.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что подписание соглашения о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом планируется в 2021 году.