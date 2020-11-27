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Украина присоединилась к санкциям ЕС против ИГИЛ и "Аль-Каиды"

Автор: РБК-Украина

Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против террористических организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида". Совет Европы продлил действие санкций до 31 октября 2021 года.

Об этом говорится в заявлении Совета Европы.

Кроме Украины, к европейским санкциям присоединились страны-кандидаты на вступление в ЕС - Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, Босния и Герцеговина, а также Исландия и Лихтенштейн. Также санкции поддержали Молдова, Армения и Грузия.

Страны обеспечат соответствие национальной политики этому решению Совета ЕС.

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"Евросоюз принял во внимание такие обязательства и приветствовал их", - говорится в заявлении.

Санкции предусматривают ограничения на торговлю или поставки таким террористическим субъектам любого оружия, товаров военного или двойного назначения, запчастей к ним, любую техническую помощь по их обслуживанию.

Также запрещена торговля нефтью и нефтепродуктами, любые формы финансовой поддержки, включая займы и кредиты.

Напомним, 2 ноября в столице Австрии Вене группа террористов устроила стрельбу возле синагоги. Также террористы атаковали еще ряд объектов в городе. По последним данным, пострадали более 20 человек, также есть погибшие.

Кроме того, правоохранители задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в Вене. Местные СМИ пишут, что задержанный является известным исламистом.

Позже террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт.

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