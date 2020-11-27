Україна приєдналася до санкцій ЄС проти ІДІЛ і "Аль-Каїди"

Україна приєдналася до санкцій Європейського союзу проти терористичних організацій "Ісламська держава" і "Аль-Каїда". Рада Європи продовжив дію санкцій до 31 жовтня 2021 року.

Про це йдеться в заяві Ради Європи.

Крім України, до європейських санкцій приєдналися країни-кандидати на вступ у ЄС - Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, Боснія і Герцеговина, а також Ісландія і Ліхтенштейн. Також санкції підтримали Молдова, Вірменія та Грузія.

Країни забезпечать відповідність національної політики цього рішення Ради ЄС.

"Євросоюз прийняв до уваги такі зобов'язання і привітав їх", - йдеться в заяві.

Санкції передбачають обмеження на торгівлю або поставки таким терористичним суб'єктам будь-якої зброї, товарів військового або подвійного призначення, запчастин до них, будь-яку технічну допомогу з їх обслуговування.

Також заборонена торгівля нафтою і нафтопродуктами, будь-які форми фінансової підтримки, включаючи позики і кредити.

Нагадаємо, 2 листопада в столиці Австрії Відні група терористів влаштувала стрілянину біля синагоги. Також терористи атакували ще ряд об'єктів у місті. За останніми даними, постраждали більше ніж 20 людей, також є загиблі.

Крім того, правоохоронці затримали одного з підозрюваних у скоєнні теракту у Відні. Місцеві ЗМІ пишуть, що затриманий є відомим ісламістом.

Пізніше терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт.