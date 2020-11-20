Украина присоединилась к санкциям ЕС против лидеров Приднестровья

Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против лидеров так называемого Приднестровья. Совет Европы продлил действие санкций до 31 октября 2021 года.

Об этом говорится в заявлении Совета Европы.

Кроме Украины, к европейским санкциям присоединились страны-кандидаты на вступление в ЕС - Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Также санкции поддержала Грузия.

"Европейский союз приветствует это решение", - отмечается в заявлении.

Отметим, в 1991 году на территории Молдовы провозгласила независимость так называемая Приднестровская Молдавская Республика. Сепаратистов поддержала Российская Федерация.

В 2006 году в Приднестровье провели референдум за интеграцию с Россией, но его результаты не были признаны международным сообществом. Сейчас конфликт находится в замороженном состоянии, а на территории ПМР находятся российские войска.

Напомним, в июле 2020 года Украина и Молдова обсуждали вопрос вывода российский военных с территории Приднестровья.

Больше о Приднестровье вы можете узнать в материале РБК-Украина "Скрытая угроза: почему российские войска не идут из Приднестровья".