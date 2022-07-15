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Украина присоединилась к программе EU4Health: что это значит

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Брюссель, Пятница 15 июля 2022 20:09
Украина присоединилась к программе EU4Health: что это значит Фото: Виктор Ляшко подписал соглашение по программе EU4Health (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина стала участником европейской программы EU4Health, которая повышает готовность стран Евросоюза к кризисным ситуациям в сфере здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представительства ЕС в Украине.

"С Виктором Ляшко подписали историческое соглашение между ЕС и Украиной о присоединении Украины к программе EU4Health. Это обеспечит доступ к финансированию ЕС для безотлагательной и последующей поддержки системы здравоохранения. Это очередной символ нашей непоколебимой поддержки", - говорится в сообщении.

Что это за программа

Программа EU4Health была принята в ответ на пандемию COVID-19 и для повышения готовности к кризисам в ЕС. Она предусматривает инвестиции в размере 5,3 млрд евро в сфере здравоохранения на период 2021-2027 годов.

Таким образом, ее участники могут рассчитывать на финансирование своей медицинской системы.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил план реализации соглашения об открытом небе с Европейским союзом.

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