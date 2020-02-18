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Украина присоединилась к европейскому фонду поддержки кино Eurimages

Новости » Общество     18.02.2020 - 15:29
Украина присоединилась к европейскому фонду поддержки кино Eurimages
Иллюстративное фото (pixabaycomgeralt)

Фонд помогает киношникам в создании кинопродукции

Украина присоединилась к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений Eurimages. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Как отметили в ведомстве, в фонд входят 38 стран-членов, а также Аргентина и Канада как ассоциированные члены. Фонд помогает киношникам в создании копродукции, поддерживает дистрибуцию и кинотеатральный показ фильмов.

Фонд оказывает поддержку на создание игровых, документальных и анимационных фильмов минимальной продолжительностью 70 минут. Осуществляет четыре конкурсные отборы кинопроектов в год, в том числе в 2020 году - 22 января, 16 апреля, 25 августа, 20 октября.

Напомним, украинский режиссер Ирина Цилык получила премию Санденс за свою документальную ленту "Земля голубая, как будто апельсин". Киноэксперты высоко оценили ее фильм и присудили победу за лучшую режиссуру.

Ранее, 25 сентября 2019 года, вступил в силу законопроект №1074 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии.

Законом вносятся изменения в Бюджетный кодекс, которыми обеспечивается стабильное финансирование кинематографии в Украине путем закрепления защищенных статей государственного бюджета, и меняются подходы к госфинансирование кинематографии. Также законом предусмотрено создание соответствующих механизмов для привлечения частных средств в указанную область.

На подпись Зеленскому передали изменения в Бюджетный кодекс о поддержке кинематографии
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